Известная украинская телеведущая Маричка Падалко показала, как они с мужем активно начали этот год, поучаствовав в забеге.

Как пишет Politeka.net, ведущая телеканала «1+1» похвасталась новым достижением в своем Инстаграм. Ранее Падалко не раз рассказывала о том, как они с мужем, общественным деятелем Егором Соболевым, участвуют в марафонах. В этом году о спортивной активности пара не забывает даже зимой.

Так, Падалко поделилась кадрами с нового забега. По словам ведущей, они пробежали 9 километров в рамках Петропавловского полумарафона на аэродроме «Чайка».

«Погода была фантастическая, организация тоже, особенно музыка). Я еще каким-то образом заняла на своей дистанции 5-е место, хотя дети отнеслись к этому скептически. Егор дома: «Дети, мама заняла пятое место!» Миха: «Там что, было так мало людей…?», - рассказала Падалко.

Ведущая также поделилась фото с марафона, на которых они с мужем позировали в форме.

Подписчики ведущей тут же отреагировали.

«Ого! Это круто! Вы невероятная», «Молодец, поздравляю», «Маричка, вы молодчинка, круто», «Молоденькая как школьница», «Молодцы! Активный отдых – лучший пример для всех», - пишут люди.

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