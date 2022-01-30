Меган Маркл и принц Гарри ответили на обвинения в нарушении условий контрактов на десятки миллионов, которые они ранее заключили в США.

Как известно, после своего «побега» от британской королевской семьи пара уже несколько лет живет в США. После переезда они довольно быстро заключили несколько контрактов, в частности с аудиосервисом Spotify, а также развлекательной компанией Netflix.

Суммы в контрактах достигали десятков миллионов долларов, однако спустя год Меган Маркл и принц Гарри так и не начали выполнять свои обязательства. Они выпустили только рождественский выпуск подкаста для Spotify, при этом получив от сервиса 24 миллиона долларов в качестве оплаты регулярных выпусков подкаста.

После того как в сети появилась эта информация, фонд супругов Archewell опубликовал собственное заявление. В нем представители Меган Маркл и принца Гарри заявили, что все это время боролись с дезинформацией по теме пандемии COVID-19, которая якобы распространяется в том числе и с помощью Spotify. Супруги утверждают, что хотят добиться пересмотра политики платформы.

При этом в заявлении отмечается, что пара готова продолжить свою работу с сервисом, если он выполнит их условия.

Впрочем, в сети это заявление вызвало довольно негативную реакцию.

«Какая работа? Они не предоставили никакого контента?», «Почему бы не вернуть деньги и не расторгнуть контракт со Spotify, если вы так сильно против. Слова расходятся с делом», «Кто-то нашел хороший предлог, чтобы ничего не делать. Как удобно», - пишут люди.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл удивили поступком после заключения контрактов.

Как сообщала Politeka, принц Гарри ополчился против правительства Елизаветы II, дело может дойти до суда.

Также Politeka писала, что принц Гарри и Меган Маркл не хотят оставаться в США.