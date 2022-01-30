Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал, как веселится за кулисами «Голосу країни» с тренерами проекта, а также своей женой Катей Осадчей.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился в Инстаграм новым фото. На нем Горбунов показал, что происходит на съемочной площадке «Голосу» при выключенных камерах.

Так, на фото ведущий проекта Горбунов и Осадчая позировала в компании троих тренеров – Оли Поляковой, Потапа и Нади Дорофеевой. На снимке не хватало только Святослава Вакарчука.

Пока Осадчая и Дорофеева весело смеялись с одной стороны, Горбунов стоял рядом с Поляковой, одетой в красное мини-платье, и показывал пальцами цифру «два» на ее ноге. Посередине с забавным выражением лица стоял Потап в шляпе с широкими полями.

«Будет весело! Стильно, модно и прикольно!! Это Голос! 12 сезон! Смотрим, сегодня в 21 час!», - подписал снимок Горбунов.

Его поклонники тут же отреагировали.

«Ох уж эти шальные пальчики», «Обязательно буду смотреть», «Очень ждем», «Неужели ещё кто смотрит одно и тоже, одни и те же лица…», - пишут люди.

Напомним, Осадчая пожаловалась по пути на работу и затосковала по отдыху с Горбуновым.

Как сообщала Politeka, Горбунов с Осадчей хвастнули стильными луками на "Голос країни".

Также Politeka писала, что Катя Осадчая в необычной шляпе поделилась с украинцами пятничным настроением.