Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила на своей странице очаровательное фото, на котором появилась в необычном образе и поделилась пятничным настроением.

На новой фотографии Катя запечатлена в интересной локации, похоже, это было где-то в закулисье съемок. Перед камерой она появилась в приталенном темном платье, которое переливается на свете и подчеркивает стройную фигуру. Свой образ телезвезда дополнила необычной черной шляпкой, ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж и сияющая улыбка.

В подписи к публикации Осадчая написала: "Пятница. Какое у вас настроение в эмодзи?". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото звездной красотки засыпая ее комплиментами и своими эмодзи. "Красуня😍❤️ в мене настрій такий:🤪🎶🌝💄🛍", "🔥", "🐾", "Яка ви класна😍❤️ найкраща❤️", "Красивая", "Красотка Катя 😍😍😍", "Самая стильная француженка в Украине. Цём", - пишут в комментариях к фото Кати.

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