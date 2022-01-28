Как передает Politeka.net, недавно у 19-летнего победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина и его жены Иванны родилась дочка - Элизабет. На своей странице в Инстаграм артист поделился новым фото. На кадре он вместе с Иванной держит малышку на крестинах. Стоит отметить, что с рождения дочки Сасанчина прошел почти месяц.

Под фото Сасанчин получил множество комментариев с поздравлениями: "Поздравляю! будьте счастливы, а ваши дочери здоровье и счастье", "Очень красивые😍😍 счастье вашей красавице маленькой растет большая и здоровая", "Какие красивые! Будьте счастливы", "Какие хорошие", "Вы очень хорошая семья", "Желаю счастья и благополучия".

Однако, не смотря на хорошие слова, жену Сасанчина осудили за то, что артист пришел на крестины в помятой рубашке: "Как жаль, что твоя жена не нашла несколько минут своего времени, чтобы погладить тебе рубашку ... не хорошо выглядишь к сожалению ((( на презентацию проекта тебе кто-то не забыл погладить (но это точно не твоя женщина погладила)".

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