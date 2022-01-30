Жена победителя вокальных проектов "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванка рассказала поклонникам, почему ее родные не были на крестинах.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 24-летняя жена 19-летнего победителя шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванка, которая 30 декабря 2021 года родила дочь Элизабет, часто общается с поклонниками и отвечает на их вопросы.

Напомним, что недавно Сасанчины покрестили маленькую дочку. В своих социальных сетях Иванка и Роман охотно делились кадрами празднования. На события приехали только родители Романа, поэтому поклонники сразу начали интересоваться, почему не было родных Иванки.

"К сожалению, с моими родителями нет фотографий, их не было. Папа за границей, а мама заболела и не могли никак приехать. Сестра также за границей", - пояснила Иванка.

Заметно, что девушка расстроилась из-за того, что ее родные не смогли увидеть крещение маленькой Элизабет.

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