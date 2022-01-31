Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), призналась, что пока ей тяжело собраться с мыслями, на сообщение отреагировала ее коллега.

Настя Каменских в начале этого года уже отдохнула в Мексике, пишет Politeka.net. Об этом артистка рассказала в своем Инстаграм. Несмотря на то, что певица уже дома, она продолжает размещать фото из теплой страны.

В новом посте звезда блеснула фигурой в купальнике и рубашке, а также призналась, что спустя месяц после нового года до сих пор не может собраться с мыслями.

"Каждый январь для меня - это новые планы, новые мысли, новые цели и новые желания📌🗒💡🌍Только в этом году я какая-то потеряшка🤦🏻‍♀️ месяц уже прошел, а я все никак не соберу себя в кучу🙌то ли Меркурий с Венерой опять шалят, то ли погода влияет, а то ли стоит расслабиться и дать себе время!? Кто со мной на одной волне ставь ✊🏻", - написала Настя Каменских.

Публикация быстро собрала более 25 тысяч лайков и много комментариев.

"Очень сложно собраться Очень", - поддержала артистку ее коллега Джамала.

"Ну какая же Вы красавица! Волшебная! Глаз не оторвать!❤️", "Точно, праздники любимые пролетели и ничего не хочется 🙌❤️", "Тропикана-Девушка!!!🔥❤️🔥", - написали остальные комментаторы.

Напомним, Каменских в платье-сетке похвасталась своим идеальным днем

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