Настя Каменских в начале этого года уже отдохнула в Мексике, пишет Politeka.net. Об этом артистка рассказала в своем Инстаграм. Несмотря на то, что певица уже дома, она продолжает размещать фото из теплой страны.
В новом посте звезда блеснула фигурой в купальнике и рубашке, а также призналась, что спустя месяц после нового года до сих пор не может собраться с мыслями.
"Каждый январь для меня - это новые планы, новые мысли, новые цели и новые желания📌🗒💡🌍Только в этом году я какая-то потеряшка🤦🏻♀️ месяц уже прошел, а я все никак не соберу себя в кучу🙌то ли Меркурий с Венерой опять шалят, то ли погода влияет, а то ли стоит расслабиться и дать себе время!? Кто со мной на одной волне ставь ✊🏻", - написала Настя Каменских.
Публикация быстро собрала более 25 тысяч лайков и много комментариев.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Экс-жена Потапа Горовая показала лицо без макияжа крупным планом: честное фото
Ани Лорак в компании бритоголового красавчика заставила Лазарева ревновать: "Каролина, я..."
Ольга Сумская пристыдила украинцев на прогулке в парке: "Люди..."
Сморигин из "Дизель шоу" покинул Украину с семьей, фото: "Жируют!"
"Очень сложно собраться Очень", - поддержала артистку ее коллега Джамала.
"Ну какая же Вы красавица! Волшебная! Глаз не оторвать!❤️", "Точно, праздники любимые пролетели и ничего не хочется 🙌❤️", "Тропикана-Девушка!!!🔥❤️🔥", - написали остальные комментаторы.
Напомним, Каменских в платье-сетке похвасталась своим идеальным днем
А еще Politeka писала, что Каменских подурачилась дома, засветив ничего не подозревающего Потапа
Также Politeka сообщала, что Каменских без макияжа и в наряде не по размеру засветила любопытную деталь в доме