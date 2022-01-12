Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), в сетчатом платье рассказала о своем дне во время отдыха на курорте.

Настя Каменских похвасталась отдыхом в Мексике, где она проводит время с подругами, пишет Politeka.net. Певица выбирает самые смелые образы, которые может себе позволить, выглядит она просто чудесно.

В этот раз артистка позировала в платье из зеленой сеточке, под которым просвечивался купальник леопардовой расцветки. Звезда распустила длинные волосы и насладилась солнечным светом.

"Какой чудесный день 🌴🌼", - написала Настя Каменских.

За час публикация собрала более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Красавица🔥🔥🔥", "Шикарная женщина 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Шик🔥🔥🔥", "Самая лучшая милая очаровательная леди 🔥❤️❤️❤️", "Какая ты красивая... Богиня а не женщина... ❤️Люблю тебя безумно", "Красотка приятного отдыха тебе ❤️", "Кислотно салатовый такой клевый цвет))) ну, улыбнись чего грустишь??? Море великолепное🌴🌴🌴". - написали пользователи Сети.

Отметим, Настя Каменских старается следить за фигурой с тех пор как скинула более 20 килограммов, сейчас артистка правильно питается и занимается спортом.

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