Лидер группы "Океан Эльзы" и новый тренер шоу "Голос країни" Святослав Вакарчук пришел на шоу в компании главного героя своего нового клипа.

Как передает Politeka.net, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вернулся на проєкт "Голос країни" в качестве тренера. Напомним, в последний раз он был тренером в шестом сезоне. На своей странице в Инстаграм Вакарчук поделился новым фото. На кадре артист сидит в тренерском кресле на проекте, а рядом с ним - главный герой его нового клипа - Снеговик.

"Весна близко", — подписал фото Святослав Вакарчук.

Поклонники оставили несколько комментариев под фото артиста: "Такие хорошие", "Классная идея взять героя клипа - снеговика на Голос", "Клип понравился❤️ Ребёнок смотрит не отрываясь. И ходит потом напевает: "Весна... Весна...", "Такой классный снеговичок", "Жаль, я не на месте снеговика", "Как вас на 1+1 занесло", "Поскорее бы весна".

Напомним, недавно Святослав Вакарчук с группой "Океан Эльзы" выпустил новую песню и клип "Весна".

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