Как передает Politeka.net, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вернулся на проєкт "Голос країни" в качестве тренера. Напомним, в последний раз он был тренером в шестом сезоне. На своей странице в Инстаграм Вакарчук поделился новым фото. На кадре артист сидит в тренерском кресле на проекте, а рядом с ним - главный герой его нового клипа - Снеговик.
"Весна близко", — подписал фото Святослав Вакарчук.
Поклонники оставили несколько комментариев под фото артиста: "Такие хорошие", "Классная идея взять героя клипа - снеговика на Голос", "Клип понравился❤️ Ребёнок смотрит не отрываясь. И ходит потом напевает: "Весна... Весна...", "Такой классный снеговичок", "Жаль, я не на месте снеговика", "Как вас на 1+1 занесло", "Поскорее бы весна".
Ани Лорак в компании бритоголового красавчика заставила Лазарева ревновать: "Каролина, я..."
Остановилось сердце легендарного Леонида Куравлева: первые подробности трагедии
Судья «Мастер Шеф» Мартыновская засветилась в объятиях известного красавца: «Сильно повезло»
Нацгвардеец опубликовал видео перед трагедией на «Южмаше»: что известно о молодом бойце
Анджелина Джоли на селфи с поклонниками показала свое настоящее лицо: никакой фоторетуши
Напомним, недавно Святослав Вакарчук с группой "Океан Эльзы" выпустил новую песню и клип "Весна".
Ранее сообщались, Вакарчук, переманивший красотку-брюнетку у Потапа на "Голосі країни", не сдержал эмоций: "Я очень…"
Также, любимица Вакарчука Соловий засветилась с другим известным певцом: "Не может отвести взгляда"
Politeka рассказывала, продюсеру "Голоса країни" высказали, что думают о новом сезоне с Вакарчуком и Поляковой: "Тошнит уже..."