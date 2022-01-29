Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель, музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил украинцам свою новую работу – песню и необычный клип "Весна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Премьера нового трека состоялась на YouTube-канале группы "Океан Эльзы", и за первые несколько часов он собрал более 50 тысяч просмотров. Также представил новый клип Святослав Вакарчук в своем Instagram.

"Океан Эльзы. Киев. "Весна" в январе. Аполлинер. Верлен. Рембо. Париж и мост Мирабо. Именно такой оригинальный состав создателей, городов, стран, историй встретились в новой работе – сингле "Весна" – любимой группы страны, которую ОЭ презентуют ровно за месяц до начала календарной весны 28 января 2022 г", - говорится в подписи к видео на YouTube.

Растроганные украинцы тут же принялись обсуждать в комментариях новый клип "Океана Эльзы": "То, что не хватало душе! Старый, крутой, драйвовый Океан Эльзы! Огонь! Клип – супер! Песня надолго поселится в плейлисте!", "До слез! Прекрасно, нежно и невероятно талантливо! Спасибо, Слава!", "Режиссер молодец! Атмосферный клип", "О, как трогательно. Музыка, как всегда – в самое сердце! Спасибо, Океан!", "Клип совершенно шикарный. Додуматься до такой парадоксальной идеи, что наступающая весна – это время умереть. Океан Эльзы всегда умел петь про любовь и умеет до сих пор", "Я не планировала сегодня плакать из-за снеговиков. Очень цепляет, браво, Святослав".

Напомним, Вакарчук впечатлил образом для нового сезона "Голос країни" и заявлением: "Сегодня и начнем...".

Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океан Эльзы" неожиданно обратился к украинцам: "Легче собрать 100 тысяч зрителей на стадионе, чем…".

Также Politeka писала, что В сеть слили кадры первого концерта "Океана Эльзы": как выглядел 19-летний Святослав Вакарчук.