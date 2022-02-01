Как сообщает Politeka.net, популярный исполнитель Позитив, который работает с Потапом в группе Mozgi, в новом интервью Лизе Дидковской рассказал о браке с подругой Насти Каменских Анной Андрийчук. По словам Алексея, главной причиной раздора с женой стало то, что они с годами перестали слушать друг друга. Когда отношения достигли высшей точки токсичности, пара разъехалась, а спустя почти два года они официально развелись.

Ведущая процитировала слова Анны Андрийчук относительно слухов об изменах. Девушка сказала, что такие слухи были всегда, ведь Позитив красивый и видный мужчина. Однако, она выбрала мужа-артиста и все жизнь жила с этим.

Завгородный прокомментировал слова бывшей жены: "Слухи об изменах? Конечно, всю жизнь. Нет, не было (измен, - ред.). Я даже не знаю почему Катя (Осадчая, - ред.) задала такой вопрос. Она же и не сказала, что были. То с чем Аня жила, так это с ревностью, всю жизнь, ко всем и ко всему. И это была большая ее ошибка. Вот и все. И она это знает прекрасно. И она часто ошибалась".

Напомним, Экс-жена Позитива призналась, как Каменских изменила ее жизнь: "В прямом смысле этого слова – заставляла...".

Как сообщала Politeka, Позитив после распада "Время и Стекло" метит в "Голос країни" рядом с Дорофеевой: "Крутая миссия для меня".

Также Politeka писала, что Позитив после развода и распада "Время и Стекло" готовится снова заявить о себе: "Натворили много".