Экс-участник группы "Время и Стекло" с Надей Дорофеевой - Алексей Завгородний (Позитив) раскрыл, хочет ли он вернуться в качестве тренера в "Голос країни".

Как передает Politeka.net, Алексей Завгородний вместе с Надей Дорофеевой многие годы являлись успешной группой "Время и Стекло". Однако, весной 2020-го года группа распалась, и они теперь ведут сольную карьеру каждый по отдельности. На своей странице в Инстаграм Завгородний опубликовал новые Сториз. Артист решил ответить, хочет ли он стать снова тренером шоу "Голос країни" после того, как стал сольным артистом. Отметим, что они с Дорофеевой были тренерами пятого сезона шоу "Голос країни. Діти".

"Мне очень нравится этот проект! "Голос країни" дарит многим талантам надежду и реализует артистов! Участие в таком шоу является главным подарком для любого начинающего творца. Быть частью рождения новых звезд - это супер крутая миссия для меня! Конечно, я бы с радостью вернулся в "Голос країни" как тренер", — ответил на вопрос Алексей Завгородний.

Напомним, недавно артист заявил о своём возвращении на сцену. Как известно, Завгородний работает в продюсерском центре "MOZGI" вместе с Потапом. Певец уже записал множество песен и сейчас думает выпускай свой сольный альбом, как определится с выбором, какие именно песни в него добавить.

Отметим, что помимо распада группы у Завгороднего выдалось тяжелое время. Он также развелся со своей женой Анной Андрийчук, с которой был в отношениях около 11 лет.

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