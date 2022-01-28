Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 32-летний Алексей Завгородний, который прославился под сценическим именем Позитив и 10 лет пел вместе с Надей Дорофеевой в группе "Время и Стекло", часто рассказывает поклонникам о своих планах.

Так, после распада группы Позитив продолжил выступать на сцене в составе группы "Mozgi", которую также продюсирует Потап, а также занялся сольной карьерой. Также Алексей Завгородний ответил на вопросы поклонников об альбоме.

"Натворили много, со счета сбился, главное решить, какие самые самые! И погнали выпускать альбом", - сказал Позитив.

Также по просьбе поклонников он обнародовал часть песни.

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"Версия обновленная. Для меня как и для многих это разрыв! Делаю на эту песню ставку! Очень хочу, чтоб мир услышал!",- сказал певец.

Напомним, что Алексей Завгородний развелся с женой Анной Андрийчук, с которой был в браке с 2013 года.

Ранее Politeka сообщала, что экс-жена Позитива козырнула роскошным застольем на отдыхе из Каменских: "Вот пусть и не ест".

Напомним, что разлученный Позитив неожиданно "вернулся", порадовав игривым образом: "Дождались".

Также Politeka писала, что Дорофееву подловили в объятиях Потапа, пока Каменских нет рядом: "Несбывшаяся любовь".