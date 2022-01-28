Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 32-летний Алексей Завгородний, который прославился под сценическим именем Позитив и 10 лет пел вместе с Надей Дорофеевой в группе "Время и Стекло", часто рассказывает поклонникам о своих планах.
Так, после распада группы Позитив продолжил выступать на сцене в составе группы "Mozgi", которую также продюсирует Потап, а также занялся сольной карьерой. Также Алексей Завгородний ответил на вопросы поклонников об альбоме.
"Натворили много, со счета сбился, главное решить, какие самые самые! И погнали выпускать альбом", - сказал Позитив.
Также по просьбе поклонников он обнародовал часть песни.
Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"
Врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно
Появились кадры задержания 20-летнего Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре: "Очень опасный"
20-летний солдат в Днепре расстрелял сослуживцев, подробности и фото подозреваемого: "Случилась трагедия"
Юная Юля уехала в школу и не вернулась домой, родные молят о помощи: приметы пропавшей
"Версия обновленная. Для меня как и для многих это разрыв! Делаю на эту песню ставку! Очень хочу, чтоб мир услышал!",- сказал певец.
Напомним, что Алексей Завгородний развелся с женой Анной Андрийчук, с которой был в браке с 2013 года.
Ранее Politeka сообщала, что экс-жена Позитива козырнула роскошным застольем на отдыхе из Каменских: "Вот пусть и не ест".
Напомним, что разлученный Позитив неожиданно "вернулся", порадовав игривым образом: "Дождались".
Также Politeka писала, что Дорофееву подловили в объятиях Потапа, пока Каменских нет рядом: "Несбывшаяся любовь".