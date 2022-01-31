Легендарную певицу и артистку Софию Ротару застали на прогулке в шикарном наряде.

Как передает Politeka.net, София Ротару является легендарной украинской певицей. В социальных сетях у артистки множество фан-страничек и групп. На одной из них в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадре София Ротару в роскошных мехах и солнцезащитных очках позирует, потрясая своей шикарной улыбкой.

"Пусть Удачной Будет Предстоящая Неделя.

Пусть Принесёт Много Вдохновения и Сил, Подарит Улыбку и Превосходное Настроение!", — пишут на аккаунте.

Поклонники оставили множество приятных комментариев под фото Софии Ротару: "Класс", "Очаровательная", "И вам удачи, отличной недели", "Супер-супер-супер кадр".

Напомним, недавно в сети обнародовали архивный кадр. На фото - София Ротару более 10 лет назад со своими внуками - Анатолием Евдокименко, и Соней Евдокименко.

Ранее сообщалось, моложавая Ротару в полупрозрачной блузе позировала между пальм: "Прекрасная Богиня Вселенной..."

Также, как выглядел первый и единственный муж Софии Ротару, сын опубликовал фото: "Спасибо тебе за все"

Politeka рассказывала, невестка Софии Ротару засветила интерьер их роскошного особняка: огромная плазма и шикарный стол