Как передает Politeka.net, София Ротару является легендарной украинской певицей. В социальных сетях у артистки множество фан-страничек и групп. На одной из них в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадре София Ротару в роскошных мехах и солнцезащитных очках позирует, потрясая своей шикарной улыбкой.
"Пусть Удачной Будет Предстоящая Неделя.
Пусть Принесёт Много Вдохновения и Сил, Подарит Улыбку и Превосходное Настроение!", — пишут на аккаунте.
Поклонники оставили множество приятных комментариев под фото Софии Ротару: "Класс", "Очаровательная", "И вам удачи, отличной недели", "Супер-супер-супер кадр".
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
Раздраженная Никитюк пожаловалась украинцам на жизнь после переезда в Киев: "Я это ненавижу"
Сморигин из "Дизель шоу" покинул Украину с семьей, фото: "Жируют!"
Нацгвардеец опубликовал видео перед трагедией на «Южмаше»: что известно о молодом бойце
Напомним, недавно в сети обнародовали архивный кадр. На фото - София Ротару более 10 лет назад со своими внуками - Анатолием Евдокименко, и Соней Евдокименко.
Ранее сообщалось, моложавая Ротару в полупрозрачной блузе позировала между пальм: "Прекрасная Богиня Вселенной..."
Также, как выглядел первый и единственный муж Софии Ротару, сын опубликовал фото: "Спасибо тебе за все"
Politeka рассказывала, невестка Софии Ротару засветила интерьер их роскошного особняка: огромная плазма и шикарный стол