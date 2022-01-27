74-летняя певица София Ротару, которую признали Национальной легендой Украины, показала, как наслаждается отдыхом на курорте.

Как пишет Politeka.net, София Ротару - успешная отечественная певица, которая завоевала сердца не только украинцев, но и других стран. И хотя звезде 74 года, выглядит Национальная легенда Украины намного моложе. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, а также украинцы создают фан-клубы популярной артистки. Так, на страничке "София Ротару. Время мое" появилось новое фото артистки.

На новом фото София позировала в полупрозрачной блузе, длинной юбке и стильных очках. Ротару стояла между пальм, впечатляя видом фанатов.

"Позитивного и удачного дня", - было написано под фотографией и поставлен тег на оригинальную страницу звезды в социальной сети.

Фанаты поставили более сотни лайков и написали несколько комментариев:

"Люблю", "Добрый день моя любимая, ненаглядная, уважаемая, несравненная, прекрасная богиня вселенной с божественной, неземной красотой, София Михайловна Ротару".

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