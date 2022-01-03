Невестка легендарной украинской певицы Софии Ротару Светлана Евдокименко показала поклонникам кадры с празднования Нового года в роскошном доме.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram жена 51-летнего сына известной украинской певицы Софии Ротару Светлана Евдокименко опубликовала кадры с празднования Нового года в роскошном особняке.

Как видим на фото были сама Светлана и ее дочь Софья Евдокименко, которая живет в Нью-Йорке, но на празднование Нового года с семьей прилетела в Украину.

Так, в доме стояла красивая елка. Также Светлана показала роскошный стол и большой плазменный телевизор, возле которого на диване и креслах собралась вся семья.

Как видим, новый год София Ротару праздновала в семейном кругу. Она опубликовала фото, на котором ее сын Руслан, невестка Светлана, внуки Анатолий и Софья, а также мама Светланы Людмила Белоус.

Напомним, что София Ротару поразила эффектным видом на праздновании Нового года: "Королева красоты".

Ранее Politeka сообщала, что Ротару встретила Новый год в роскошном особняке в кругу семьи, появилось фото: "приятно видеть, что у нее все хорошо".

Также Politeka писала, что сын Софии Ротару на редком семейном фото показал избранницу сына и жениха-миллионера своей дочери: "С детьми...".