Как передает Politeka.net, Ирина Сопонару является звездой "Женского квартала" и известной юмористкой, которая участвует во многих шоу. На своей странице в Инстаграм Сопонару поделилась новым фото, где предстала перед камерой со своим коллегой Юрием Ткачем. Стоит отметить, что они вместе снимаются в "Однажды под Полтавой", где играют супругов - Юрчика и Яринкой.
"С Новым Годом! Ура! ПС: лучше поздно, чем никогда", — подписала фото Ирина Сопонару.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией юмористки: "Вау, вы такие красивые", "С Новым годом! Сегодня китайский Новый год!", "И тебя красавица тоже с праздником новым годом счастья радости здоровья благополучия удачи и большой чистой любви так держать, солнце", "Уже жду новую серию", "Жду новый сезон", "Яренка вы с Юрчиком супер! Если бы в реальном, что вы были идеальной парой!", "Жду новый сезон, обожаю вас всех!".
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Напомним, что ранее Сопонару показала свою моложавую маму, с которой они внешне очень похожи.
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