Так, 35-летняя Сопонару опубликовала свежий снимок у себя в Инстаграм, на котором позировала на пляже в Таиланде, передает Politeka.net. Блондинка выбрала удачное время для фотосессии - нежно-розовый закат над океаном.
Ирина расположилась под пальмой, свисавшей над песочком, глядя куда-то за горизонт. Звезда "Квартал 95" была в тесном топике телесного цвета и джинсовых мини-шортах, накинув не плечи тонкий кардиган.
"Девушка и море. Супер приятно смотреть, умница, ангел"; "Красотка 🔥😍", - кинулись комментировать поклонники.
Добавим, Сопонару рассказала "Світському життю" о своем бойфренде. Как и предыдущий, с которым девушка рассталась год назад, новый - тоже иностранец, родом из Великобритании. Имени Ирина не назвала.
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"Мы познакомились в Киеве на вечеринке. Он у меня музыкальный промоутер. Он живет в Украине и пока не собирается возвращаться", - сообщила звезда "Женского квартала".
В Инстаграм Ирины есть несколько кадров с высоким брюнетом. "Счастье", - подписала она один из снимков.
Совместное фото с отдыха есть и у парня на странице.
Напомним, Сопонару из "Женского квартала" показала «великана», с которым отдыхает в Таиланде
Как сообщала Politeka, Сопонару из "Женского квартала" в купальнике устроила смелую фотосессию на пляже
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