Актриса и юмористка "Квартал 95" Ирина Сопонару сбежала из пасмурного Киева со своим новым бойфрендом в теплые края и теперь радует армию фанатов атмосферными кадрами.

Так, 35-летняя Сопонару опубликовала свежий снимок у себя в Инстаграм, на котором позировала на пляже в Таиланде, передает Politeka.net. Блондинка выбрала удачное время для фотосессии - нежно-розовый закат над океаном.

Ирина расположилась под пальмой, свисавшей над песочком, глядя куда-то за горизонт. Звезда "Квартал 95" была в тесном топике телесного цвета и джинсовых мини-шортах, накинув не плечи тонкий кардиган.

"Девушка и море. Супер приятно смотреть, умница, ангел"; "Красотка 🔥😍", - кинулись комментировать поклонники.

Добавим, Сопонару рассказала "Світському життю" о своем бойфренде. Как и предыдущий, с которым девушка рассталась год назад, новый - тоже иностранец, родом из Великобритании. Имени Ирина не назвала.

"Мы познакомились в Киеве на вечеринке. Он у меня музыкальный промоутер. Он живет в Украине и пока не собирается возвращаться", - сообщила звезда "Женского квартала".

В Инстаграм Ирины есть несколько кадров с высоким брюнетом. "Счастье", - подписала она один из снимков.

Совместное фото с отдыха есть и у парня на странице.

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