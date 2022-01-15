Как передает Politeka.net, Ирина Сопонару является известной украинской юмористкой. Она прославилась своим участием в шоу "Женский квартал". Девушка начала свою карьеру в команде КВН "Вінницькі перці". Также она принимала участие во множестве юмористических шоу.

Так, на этот раз актриса "Женского квартала" опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ирина Сопонару показала себя в леопардовом купальнике с необычного ракурса. Стоит отметить, что на новогодние праздники Сопонару отправилась на отдых в Таиланд.

"Восхищайся чьей-то красотой, не подвергая сомнению свою собственную", — заявила Ирина Сопонару.

Поклонники оставили множество комментариев под фото актрисы: "Ирочка, вы лучшая", "Восхищаюсь твоей красотой", "Красотка", "Какая цаца", "Очаровательно:)", "Звезда", "Я Вас обожаю! Красотка!", "Безусловно Ваша красота не вызывает сомнений", "Какая Пантэра красивая! Явно "Мисс ПЛЕЙБОЙ". Как же завидую вашему избраннику белой завистью.

Популярные статьи сейчас

Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"

Оля Полякова после дуэтов с Винником и DZIDZIO сорвалась к другому мужчине: "Рядом со мной..."

"Был подарком от жены": самолет с россиянами разбился сразу после взлета, кадры с места крушения

Леся Никитюк пришла в себя после наркоза и рассказала об операции: "Теперь у меня..."

Найдено тело пропавшей почти две недели назад украинки: "Писала, что отдыхает в Египте..."
Показать еще

Ранее сообщалось, Сопонару из "Женского квартала" в купальнике устроила смелую фотосессию на пляже: "Райское наслаждение"

Также, Сопонару из "Женского квартала" в леопардовом купальнике заворожила изгибами: "Батюшки, это..."

Politeka рассказывала, Сопонару из "Женского квартала" на отдыхе показала райские виды не только природы: "Очень красивое..."