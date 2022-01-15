Как передает Politeka.net, Ирина Сопонару является известной украинской юмористкой. Она прославилась своим участием в шоу "Женский квартал". Девушка начала свою карьеру в команде КВН "Вінницькі перці". Также она принимала участие во множестве юмористических шоу.
Так, на этот раз актриса "Женского квартала" опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ирина Сопонару показала себя в леопардовом купальнике с необычного ракурса. Стоит отметить, что на новогодние праздники Сопонару отправилась на отдых в Таиланд.
"Восхищайся чьей-то красотой, не подвергая сомнению свою собственную", — заявила Ирина Сопонару.
Поклонники оставили множество комментариев под фото актрисы: "Ирочка, вы лучшая", "Восхищаюсь твоей красотой", "Красотка", "Какая цаца", "Очаровательно:)", "Звезда", "Я Вас обожаю! Красотка!", "Безусловно Ваша красота не вызывает сомнений", "Какая Пантэра красивая! Явно "Мисс ПЛЕЙБОЙ". Как же завидую вашему избраннику белой завистью.
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