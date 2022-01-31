Продюсер Ирина Горовая, бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа) показала впечатляющие виды Испании, рассказав, благодаря чему чувствует себя хорошо.

Как пишет Politeka.net, знаменитость впечатлила новым постом в Инстаграм даже свою юную дочку. Сейчас Горовая отдыхает на известном испанском курортном острове Тенерифе. Во время своей поездки она решила посетить местный Национальный парк Тейде, где расположен одноименный вулкан, являющийся самой высокой точкой Испании.

Горовая не смогла удержаться от того, чтобы сделать серию фото на фоне местной впечатляющей природы. На снимках можно увидеть горы, лес, живописные валуны, снег и местную растительность. Сама Горовая позировала на фоне этого великолепия в счастливых позах.

«Снег, горы, солнце, love, море, пляжи, hiking… так сильно хорошо», - подписала кадры продюсер.

«Мааааааааам как красиво)!», - не сдержала своего восторга в комментариях дочь Горовой Наташа.

Поклонники продюсера также не смогли пройти мимо.

«Красота невероятная», «Невероятно, все в одном моменте», «Сколько вдохновения и свободы в этих снимках», «Восхитительный вид», «Ира, шикарные фото!!», - пишут люди.

Напомним, экс-жена Потапа Горовая показала лицо без макияжа крупным планом.

Как сообщала Politeka, экс-жена Потапа Горовая похвасталась роскошным отдыхом на Канарах.

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