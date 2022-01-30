Продюсер Ирина Горовая, бывшая супруга Алексея Потапенко (Потапа), поделилась интересным снимком на своей странице в соцсети.

Как пишет Politeka.net, 44-летняя Ирина Горовая, которая сейчас отдыхает на Канарах, поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.

Бывшая супруга Потапа показала свое селфи, сделанное в авто. Иррина Горовая позировала в повседневной одежде и без макияжа. Голову она повязала разноцветным платком и дополнила образ украшениями.

Ирина Горовая - известный украинский продюсер, соосновательница продюсерского центра Mozgi Entertainment вместе с Алексеем Потапенко. Звезда была замужем за Потапом с 1999-го по 2014-й год. Несмотря на развод пара осталась в хороших отношениях и сейчас продолжает вместе заниматься бизнесом.

У Ирины Горовой и Потапа есть сын Андрей, который появился на свет в 2008 году.

Также у Ирины Гровой есть дочь Наталья, 1997 года рождения. Падчерица Потапа уже работает в продюсерском центре матери и отчима MOZGI GROUP.

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