Продюсер и бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа) Ирина Горовая показала, как наслаждается отдыхом на Канарских островах.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известный украинский продюсер, соосновательница продюсерского центра Mozgi Entertainment вместе с Алексеем Потапенко. Звезда была замужем за Потапом с 1999-го по 2014-й год. Несмотря на развод пара осталась в хороших отношениях и сейчас продолжает вместе заниматься бизнесом. Ирина недавно отправилась в путешествие, посетив ОАЭ, а теперь показала кадры из Канарских островов.

Ирина на снимках присутствовала сама или были просто фотографии природы острова Тенерифе (самый большой остров среди Канарских островов).

"Невероятная природа о. Тенерифе", - написала Ирина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Добрый вечер. Подскажите, что требуют сейчас по прилету на Тенерифе", "Природа всегда фотогенична и служит отличным фоном!!!", "Красивая и неповторимая природа".

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