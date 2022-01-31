Как пишет Politeka.net, 16-летний исполнитель позволил поклонникам послушать припев своей новой песни «Instagram», которую он планирует выпустить через неделю. Отрывок композиции Муаяд опубликовал в новом посте.

«Эксклюзив! Фрагмент моей новой песни Instagram! Премьера 7 февраля», - написал парень.

В новом видео можно услышать припев его песни, в которой упоминаются социальные сети. Муаяд также показал обложку соответствующего сингла со своим фото. На нем молодой певец позировал в сером пиджаке, прикрывая рукой один глаз.

Несмотря на то, что Муаяд только начинает строить свою карьеру, у него уже появились поклонники, во многом благодаря проекту «Співають всі». Они активно поддержали молодого исполнителя в комментариях к его посту.

«Урааа! Песня-хит!!! И она твоя! Продолжай в том же духе, а мы тебя поддержим! Мы верим в тебя и любим!», «Воу, это будет настоящий хитяра, уверен на все 100!», «Очень крутая песня. Уверена будет такой хит», «Ты огромный молодец только вперёд», - пишут люди.

Напомним, юный победитель "Співають всі" Муаяд похвастался изменениями в жизни.

Как сообщала Politeka, 16-летний победитель "Співають всі" в стильном наряде раскрыл, чем занимается сейчас.

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