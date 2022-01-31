Знаменитая модель, бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян рассказала о счастье и успехе, примерив новый эффектный образ.

Как пишет Politeka.net, американская знаменитость порадовала своих поклонников новым фото. Кардашьян давно известна своей любовью к экстравагантной одежде, которой звезда подчеркивает свою фирменную фигуру и привлекает к себе внимание.

Впрочем, на этот раз Ким решила выбрать более сдержанный фасон наряда. Так, на снимке модель была одета в строгий плащ из лакированной черной кожи. На контрасте с ним особенно эффектно смотрелись высокие белые сапоги на каблуке. Образ дополняли перчатки, маленькая сумочка и очки.

Свои длинные волосы Кардашьян заплела в тугую высокую косу.

В подписи к этому снимку знаменитость решила поговорить о счастье.

«Успех – не ключ к счастью…Счастье – это ключ к успеху!», - написала Ким.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Такая красивая», «Это огонь», «Определенно», «Отличные сапоги», «Мы обожаем мотивирующую Ким», «Я верю тебе, мамочка», «Королева», «Говорит миллиардерша Ким. Наверное, она права!», «Кимми радует нас успешным луком», - пишут люди.

Напомним, Ким Кардашьян устроила вечерние развлечения с девушками у бассейна.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в платье с корсетом взбудоражила дерзким стилем.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в розовом купальнике выставила напоказ свои главные достоинства.