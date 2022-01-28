Певец Виталий Козловский показал подкачанное тело в спортзале и рассказал, с чего нужно начинать изменения.

Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский стал известным исполнителем из Украины. Недавно артист пошел на кардинальные перемены во внешности - сбрил усы и бороду. А на новом фото в Инстаграм звезда решил показать свое подкачанное тело после занятий в спортзале.

"Если Вы решили измениться, начните с простого – достаточно жрать на ночь!", - написал Виталий Козловский.

"Ты ко мне на вы?", - подшутила в комментариях певица Ольга Цибульская, с которой Виталий ведет одну из программ на музыкальном канале.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ну получается, тогда жить скучно", "Не жрать на ночь - самое сложное", "Все, сегодня даже ужинать не буду, Виталик, спасибо за совет", "Можно еще выпить на ночь стакан кефира или ряженки. Надо держать себя в форме", "Я надеюсь сатанисты вас к рукам не прибрали. Я вас очень уважаю как творческую личность, переживала тот период, когда вы остались без продюссера. Как по мне вы самый честный , трудолюбивый, мне очень нравится ваше творчество, что бы с вами не происходило. Ваш тембр голоса для меня самый красивый и завораживающий".

Напомним, Виталий Козловский очаровал украинок новым образом без густой бороды

А еще Politeka сообщала, что Виталий Козловский в обновленной внешности появился с загадочной красоткой

Также Politeka писала, что Козловский из-за смелых фото с прекрасными дамами нарвался на подкол от кумы Дзидзьо Цибульской



