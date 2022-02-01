Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостячка", но не построила отношения с победителем, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз артистка записала видео с интригующим секретом, которое выложила в сторис.

В ролике Злата рассказывает, что уже завтра раскроет поклонникам какую-то важную новость. При этом сама она выглядит на видео окрыленной и счастливой, видно, что ей аж не терпится все рассказать.

"Завтра будет очень классный день, потому что я наконец-то смогу поделиться с вами классной новостью, которую я уже не могу держать в себе. Вот не могу больше уже. Но до завтрашнего утра все-таки дотерплю, дождитесь", - рассказала Огневич в сторис.

"Завтра сообщу новость, которую долго прятала от вас", - подписала видео певица и добавила геолокацию. Оказалось, что она сейчас отдыхает в Буковеле.

Напомним, Злата Огневич, которую преследует агрессивный фанат, показала, чем занимается в ванной: домашние кадры.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич после нападок преследователя вышла на прогулку в непривычном образе: "Шикарно выглядишь".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич после зажора показала, как восстанавливает фигуру: "Видно, что Дима научил...".