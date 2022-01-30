Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно была главной героиней шоу "Холостячка", а теперь разбирается с агрессивным преследователем, поделилась в своем Instagram яркими карами с прогулки по Киеву. Как видно, звезда продемонстрировала стильный образ с ярким акцентом.

На снимках Злата запечатлена на улицах украинской столицы. Перед камерой она появилась в удивительном образе – на ней интересный костюм, который состоит из темных свободных штанов и удлиненной толстовки с оригинальным "космическим" узором. Ярким акцентом этого лука стали кислотно-зеленые кроссы на танкетке.

В подписи к публикации Огневич рассказала о своих любимых нарядах и брендах, а в поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды. "Спасибо за подборку", "Шикарно выглядишь", "Любим", "Кеды топ", "Зачетные кроссы", "Злата, всегда приятно вас видеть с улыбкой на лице. Желаю новых песен и счастья вам", "Чертовски мила", "Красотка", "Злата, вы такая красивая. Желаю, чтобы вы всегда улыбались, и чтобы все мечты сбывались. Знай, мы тебя любим", - пишут фанаты.

Напомним, "Холостячка" Огневич рассказала, почему хочет покинуть Украину: "Меня просто накрывает".

Как сообщала Politeka, Тарапата из "Холостячки" покинул Украину и вызвал бурную реакцию Огневич: "Тут должен был быть...".

Также Politeka писала, что Злата Огневич приходит в себя после очередной атаки своего преследователя: "Жизнь сейчас похожа на детектив".