Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является успешной украинской певицей и участницей шоу "Маска", где в образе Солнца звезда победила. А в прошлом году знаменитость решила попробовать найти любовь на "Холостячке", но победитель Андрей Задворный ушел от артистки через некоторое время после финала шоу. А недавно Злата рассказала об агрессивном фанате, который ее преследует. А теперь Огневич решила в Инстаграм показать, чем занимается в ванной.
Певица стояла возле зеркала и наносила тоник.
"За охлаждающий тоник отдельное спасибо. Избавил меня даже от головной боли", - написала Злата.
После этого звезда похвасталась расческой.
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"Расческа в помощь всем здоровым волосам. Массаж, снижает риск повреждения волос, полирует волосы", - написала Огневич.
Напомним, фаворит "Холостячки" Златы Огневич признался, как пережил, что она выбрала Задворного
А еще Politeka сообщала, что Злата Огневич после нападок преследователя вышла на прогулку в непривычном образе
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