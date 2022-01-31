Злата Огневич, которая была главной героиней в шоу "Холостячка", а сейчас звезду преследует агрессивный фанат, показала, чем занята в ванной.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является успешной украинской певицей и участницей шоу "Маска", где в образе Солнца звезда победила. А в прошлом году знаменитость решила попробовать найти любовь на "Холостячке", но победитель Андрей Задворный ушел от артистки через некоторое время после финала шоу. А недавно Злата рассказала об агрессивном фанате, который ее преследует. А теперь Огневич решила в Инстаграм показать, чем занимается в ванной.

Певица стояла возле зеркала и наносила тоник.

"За охлаждающий тоник отдельное спасибо. Избавил меня даже от головной боли", - написала Злата.

После этого звезда похвасталась расческой.

"Расческа в помощь всем здоровым волосам. Массаж, снижает риск повреждения волос, полирует волосы", - написала Огневич.

Напомним, фаворит "Холостячки" Златы Огневич признался, как пережил, что она выбрала Задворного

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