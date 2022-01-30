Певица Злата Огневич, которая была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", показала, как занимается спортом.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - популярная украинская певица, которая победила в шоу "Маска". А в 2021 году артистка решила попробовать найти свою любовь, став главной героиней проекта "Холостячка". Но победитель шоу Андрей Задворный ушел от певицы через некоторое время после съемок. Недавно звезда отдыхала на Занзибаре, а в новом видео в ТикТок решила показать, как занимается спортом.

На видео Злата прыгала и делала зарядку в топике и штанах.

"Когда увидела свои фото после новогоднего зажора", - подшутила в видео Огневич.

"У вас такие же приступы?", - спросила звезда в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"У меня каждый день такое", "Ты лучшая", "Песни никто не слушает и клипов не видно. Хоть в тик-тока деньжат заработает", "Какая ты красивая! Ты очень классная!", "Видно, что Дима научил боксировать", "Что бы ты не делала, 35 лет сами о себе говорят".

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