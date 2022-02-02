Украинцы назвали своих любимых телеведущий на отечественном телевидении, кто попал в немилость зрителей, а кто в списке любимчиков.

Как сообщает Politeka.net, популярный радиоведущий и блогер Слава Демин опубликовал в своем Instagram короткий фрагмент интервью с редактором и соведущей шоу "Ревизор" Анной Жижей. В ролике она называет лучших украинских телеведущий по ее мнению – Сергей Притула, Владимир Остапчук и Алла Мазур.

В подписи к видео Демин предложил украинцам называть своих любимчиков на телевидении, так что пользователи тут же начали строчить комментарии. Так, многие не согласились с Анной Жижей и начали хейтить Остапчука, мол, ему еще далеко до Притулы или Горбунова, а другие просто начали называть своих любимчиков.

"Притула, Горбунов, Решетник", "А Горбунов? Легенда! Остапчуку еще расти и расти до них", "Остапчуку до них еще учиться и учиться. Тем более с такой репутацией", "Блин, какой Остапчук? Отвратительный мужчина", "Только не Остапчук", "Маша Ефросинина, Катя Осадча, Решетник", "Леся Никитюк", "Маша Ефросинина, Сергей Притула и Леся Никитюк. Обожаю", "Каким боком в этом списке появился Остапчук?", "Карпачев, Притула, Решетник", - пишут в комментариях.

Напомним, Никитюк, напомнив, какой была в "Орле и решка", впечатлила размером гонорара: "9 лет назад...".

Как сообщала Politeka, Притула разоткровенничался с украинцами о деньгах и семье: "Когда ты десять лет…".

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