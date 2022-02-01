Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Как известно, в 2012-ом году она стала ведущей программы про путешествия "Орел и Решка", где её коллегой стал Андрей Бедняков. Однако, в 2016-ом году Никитюк ушла из шоу ради других проектов и перестала колесить по миру, показывая украинцам разные места.
На своей странице в Инстаграм ведущая опубликовала новые Сториз. На кадре - Леся Никитюк 9 лет назад вместе со своим коллегой по шоу - Андреем Бедняковым. Ведущие позируют на фоне аэропорта Борисполь.
Леся Никитюк удивила, подписав рюкзак путешественников на фото как "гонорар".
Напомним, что недавно ведущая обнародовала кадры с шоу "Хто зверху?", где впечатлила своим видом Сергея Притулу и Юрия Ткача. Никитюк в сияющем боди покрасовалась перед мужчинами и показала шикарную фигуру.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Солистка KAZKA Зарицкая внезапно покинула Украину: "Очень экстренное решение"
Тина Кароль в полупрозрачном корсете не постеснялась станцевать за кулисами: кадры
Трагедия произошла с людьми на железной дороге во Львовской области, никто не выжил: подробности
Ушел из жизни экс-муж звездной украинской певицы: "Димочка, встретимся уже на небесах"
Ранее сообщалось, Кухар, Dzidzio, Никитюк и другие загляделись на Полякову в ультракоротком наряде: "Ну как же можно так…"
Также, Леся Никитюк неожиданно обратилась за советом: "Жена застукивает своего мужа с любовницей..."
Politeka рассказывала, "Холостяк" Заливако, танцор Поляковой, Андре Тан и другие засмотрелись на Никитюк: "Выходи замуж уже"