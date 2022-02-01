Известная телеведущая Леся Никитюк вспомнила, как она выглядела, когда вела шоу "Орел и решка" вместе со своим коллегой - Андреем Бедняковым.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Как известно, в 2012-ом году она стала ведущей программы про путешествия "Орел и Решка", где её коллегой стал Андрей Бедняков. Однако, в 2016-ом году Никитюк ушла из шоу ради других проектов и перестала колесить по миру, показывая украинцам разные места.

На своей странице в Инстаграм ведущая опубликовала новые Сториз. На кадре - Леся Никитюк 9 лет назад вместе со своим коллегой по шоу - Андреем Бедняковым. Ведущие позируют на фоне аэропорта Борисполь.

Леся Никитюк удивила, подписав рюкзак путешественников на фото как "гонорар".

Напомним, что недавно ведущая обнародовала кадры с шоу "Хто зверху?", где впечатлила своим видом Сергея Притулу и Юрия Ткача. Никитюк в сияющем боди покрасовалась перед мужчинами и показала шикарную фигуру.

Ранее сообщалось, Кухар, Dzidzio, Никитюк и другие загляделись на Полякову в ультракоротком наряде: "Ну как же можно так…"

Также, Леся Никитюк неожиданно обратилась за советом: "Жена застукивает своего мужа с любовницей..."

Politeka рассказывала, "Холостяк" Заливако, танцор Поляковой, Андре Тан и другие засмотрелись на Никитюк: "Выходи замуж уже"



