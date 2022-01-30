Телеведущая Оля Фреймут, которая замужем за продюсером и гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, впечатлила видом на совместном снимке с мужем-красавцем.

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - легендарная ведущая проекта "Ревизор" и утреннего шоу на "Новом канале", благодаря которым стала очень популярной. В прошлом году Оля решила попробовать свои силы в "Танцях з зірками", но одержать победу телеведущей не удалось. Сейчас Фреймут активно ведет блог в Инстаграм, где рассказывает украинцам об этикете, а также делится кадрами из личной жизни.

В этот раз Оля решила показать совместный снимок с мужем, на котором пара прижалась друг к другу. Фреймут сделала селфи, показав семейную идиллию. Стоит отметить, что телеведущая не часто делится кадрами, где позирует вместе с супругом, который является продюсером и генеральным директором "Нового канала".

Фолловеры не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм, где был размещен снимок, нет подобных инструментов.

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