Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - легендарная ведущая проекта "Ревизор" и утреннего шоу на "Новом канале", благодаря которым стала очень популярной. В прошлом году Оля решила попробовать свои силы в "Танцях з зірками", но одержать победу телеведущей не удалось. Сейчас Фреймут активно ведет блог в Инстаграм, где рассказывает украинцам об этикете, а также делится кадрами из личной жизни.
В этот раз Оля решила показать совместный снимок с мужем, на котором пара прижалась друг к другу. Фреймут сделала селфи, показав семейную идиллию. Стоит отметить, что телеведущая не часто делится кадрами, где позирует вместе с супругом, который является продюсером и генеральным директором "Нового канала".
Фолловеры не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм, где был размещен снимок, нет подобных инструментов.
Напомним, дочь Оли Фреймут попала в неприятности за границей, появились подробности
Ани Лорак в компании бритоголового красавчика заставила Лазарева ревновать: "Каролина, я..."
Победительница "Холостяка" с Заливако Анна Богдан заговорила о "тревожном чемодане": "Хочеться жить..."
Судья «Мастер Шеф» Мартыновская засветилась в объятиях известного красавца: «Сильно повезло»
Никитюк в ярком боди смутила женатых Притулу и Юрия Ткача: "Стилист нашел вариант"
3-летняя Лиза потерялась под Киевом, ищут родителей: «Возможно, кто-то узнает"
А еще Politeka сообщала, что Ольга Фреймут козырнула ярким макияжем, покорив праздничным образом
Также Politeka писала, что Ольгу Фреймут раскритиковали за внешний вид после ее учений манерам