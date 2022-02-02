Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин, который после проекта получил квартиру в Киеве, рассказал, почему не может там жить со своей семьей.

Как сообщает Politeka.net, победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин, который недавно стал отцом, рассказал поклонникам, почему не переедет в киевскую квартиру, которою ему подарили на проекте.

В своих Instagram-сторис Роман, который сейчас болеет коронавирусом, ответил на вопросы поклонников. Так, среди прочего у молодого отца спросили, почему они с женой живут в Тернополе, а не в Киеве. На это Сасанчин честно ответил, что пока в подаренной квартире нет ремонта и жить там, особенно с новорожденной дочерью, невозможно.

"Пока нет полноценного ремонта, жить с ребенком там, по моему мнению, нельзя. Поэтому на некоторое время будем в Тернополе", - рассказал Рома.

Отметим, что месяц назад, 30 декабря, Сасанчин и его жена Иванка впервые стали родителями, у них появилась дочь Элизабет. К слову, девочку уже и окрестить успели, а молодые родители поспешили показать малышку своим поклонникам в соцсетях.

Напомним, Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина попала в больницу с новорожденной дочкой: "Здесь ужасные условия".

Как сообщала Politeka, "Помолитесь за нее": маленькая дочь победителя "Голосу країни" оказалась в больнице после заражения родителей.

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