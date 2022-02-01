Победитель "Голосу країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин вместе с женой Иванкой заразились коронавирусом - через несколько дней стало плохо и их малышке, которой всего месяц.

Жена 19-летнего Сасанчина Иванка сообщила в своих "сториз" в Инстаграм, что дочке пришлось вызывать скорую, так как у нее держалась высокая температура и не сбивалась. Девушка попросила подписчиков помолиться за кроху.

Немного позднее Иванка рассказала, как обстоят дела в больнице, куда они загремели с ребенком. Жена Сасачина пожаловалась на "ужасные условия".

"Я в шоке, от того, в какой мы палате😖, на стене грибок, в палате с нами женщина с ребенком и мужчина с ребенком, дышать нечем", - сообщила она.

Состояние Элизабет (так они назвали дочку) не улучшилось - по-прежнему подымается температура. По словам Иванки, "лучше бы они остались дома".

"У Элизы температура 38, я сбиваю, через два часа снова высокая, она так мучается, у меня сердце не выдерживает, - поделилась наболевшим жена Сасанчина, - Здесь к нам не подходят, говорят через окно или по телефону... Лучше бы мы остались дома! Здесь делаем все то же, что и дома. Здесь ужасные условия, дышать нечем, и ко всему полная палата людей. А в уборной дубарина".

Отметим, накануне заболевания Сасанчин снимался в программе "Сніданок з 1+1", а также принимал участие в презентации 12-го сезона "Голосу країни", премьера которого состоялась 23 января.

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