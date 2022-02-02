В "Дизель шоу" рассказали, что произойдет в сериале "Папаньки", подогрев интерес к новому эпизоду проекта.

Как пишет Politeka.net, На страничке "Дизель шоу" в Инстаграм появились новые кадры из сериала "Папаньки 4". На кадрах показали любимых героев и рассказали о том, что будет происходить в новом эпизоде.

"Новая серия и новые яркие приключения! Куда на этот раз они приведут наших «Папанек»:

Чем в первый же день отличится Стас?

Почему поссорятся Саша и Таня?

Из-за кого Женя и Аня окажутся на грани развода?

Останется ли работать в отеле Никита?

Теперь вы точно знаете, почему нужно посмотреть новую серию «Папанек»!", - написано было под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень понравились первые серии", "Посмотрела под большим впечатлением, особенно от семьи Егора и Светы. Игорь так изменился, а Борюсик просто лапочка, очень похож на Егора)", "Плакала, когда узнала, что Ира и Никита в разводе".

Напомним, Крутоголов из "Дизель шоу" заинтриговал кадром нового сезона сериала «Папаньки»

А еще Politeka сообщала, что как изменилась самая маленькая актриса "Дизель Шоу" и чем удивит Гашенко: новые кадры "Папанек"

Также Politeka писала, что в "Дизель шоу" показали первые кадры нового сезона "Папаньки" с Крутоголовом и Лилией Ребрик



