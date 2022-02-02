Как пишет Politeka.net, На страничке "Дизель шоу" в Инстаграм появились новые кадры из сериала "Папаньки 4". На кадрах показали любимых героев и рассказали о том, что будет происходить в новом эпизоде.
"Новая серия и новые яркие приключения! Куда на этот раз они приведут наших «Папанек»:
Чем в первый же день отличится Стас?
Почему поссорятся Саша и Таня?
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Из-за кого Женя и Аня окажутся на грани развода?
Останется ли работать в отеле Никита?
Теперь вы точно знаете, почему нужно посмотреть новую серию «Папанек»!", - написано было под фото.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Очень понравились первые серии", "Посмотрела под большим впечатлением, особенно от семьи Егора и Светы. Игорь так изменился, а Борюсик просто лапочка, очень похож на Егора)", "Плакала, когда узнала, что Ира и Никита в разводе".
Напомним, Крутоголов из "Дизель шоу" заинтриговал кадром нового сезона сериала «Папаньки»
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