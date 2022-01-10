Известная дизайнер и бывшая жена Позитива из "Время и Стекло" Анна Андрийчук вышла на связь из райского места и рассказала, где пропадает.

Как сообщает Politeka.net, бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив) Анна Андрийчук, которая является лучшей подругой Насти Каменских опубликовала свой последний пост еще в прошлом году – 20 декабря, и до сегодня не появлялась в Instagram. Теперь же красотка выложила красивое видео с отдыха на берегу океана в Мексике и поделилась новостями.

В ролике можно увидеть, как Анна шагает спиной к камере по бескрайнем пустынном пляже вдоль океана, а за ней развевается на ветру свободное длинное платье. Волосы девушки распушены и чуть растрепаны бризом. Ее походка легка и свободна, она как будто парит над песком пляжа.

В подписи к публикации Андрийчук написала: "Я не подвела итоги уходящего года. Не выставила фото с Нового Года. Я даже не сняла распаковку подарков. За последние месяцы стала меньше появляться в инста. У меня все отлично, просто приоритеты поменялись. Сейчас я в райском месте с безумно любимыми мне людьми. Вот ещё немного наберусь сил и начну бомбить фото. А пока – just relax".

Напомним, Позитив после развода с лучшей подругой Каменских заговорил о разочарованиях: "Для меня…".

Как сообщала Politeka, Экс-жена Позитива огорошила признанием о пополнении в семье и впервые показала малышку: "Теперь мы счастливы!".

Также Politeka писала, что Настя Каменских устроила настоящий "разрыв" с мамами и лучшей подругой: "Скоро Аня станет популярнее...".