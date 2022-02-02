Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша и победительница реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, на днях красотка решила ответить на вопросы фанатов, и выложила в сторис фото и свои ответы.

Среди прочего у Даши, которая является обладательницей роскошной густой шевелюрой, спросили, были ли у нее когда-нибудь вши.

На это Ульянова ответила утвердительно и рассказала, как и когда это было. "Было, когда еще в интернате училась. Помню, прихожу домой, снимаю шапку… А в тот день у меня очень чесалась голова. Смотрю на шапку, а там прыгают по всей шапке. Мама приехала на следующий день выводить", - рассказала девушка.

Отметим, что ранее Даша рассказывала о школе-интернате, в которой она училась. Собственно, это было училище олимпийского резерва, она занималась художественной гимнастикой и жила там с 11 лет.

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