Мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, которая победила на шоу "Холостяк", рассказала, почему она плачет, поделившись кадрами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала популярной блогеркой после того, как победила на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Также звезду позвали работать ведущей на один из украинских музыкальных каналов. Гимнастка в новых сторис в Инстаграм показала заплаканное лицо и рассказала, что у нее случилось.

На кадрах Даша появилась крупным планом. Звезда плакала, снимая себя на камеру.

"Часто бывает?", - спросила гимнастка у фанатов.

"На самом деле это слезы не от моей какой-то глупости, и я же баба, мне сейчас некоторые девчонки написали... Просто ко мне пришел курьер, он был с врожденным дефектом слуха, как было написано. Он меня узнал, так обрадовался, сделали фотографию. Я оставила ему на чай, он ушел, и все, меня накрыло, я начала плакать. Я думаю, если бы я смогла как-то помочь...", - рассказала трогательную историю Ульянова.

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