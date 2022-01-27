Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала популярной блогеркой после того, как победила на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Также звезду позвали работать ведущей на один из украинских музыкальных каналов. Гимнастка в новых сторис в Инстаграм показала заплаканное лицо и рассказала, что у нее случилось.
На кадрах Даша появилась крупным планом. Звезда плакала, снимая себя на камеру.
"Часто бывает?", - спросила гимнастка у фанатов.
"На самом деле это слезы не от моей какой-то глупости, и я же баба, мне сейчас некоторые девчонки написали... Просто ко мне пришел курьер, он был с врожденным дефектом слуха, как было написано. Он меня узнал, так обрадовался, сделали фотографию. Я оставила ему на чай, он ушел, и все, меня накрыло, я начала плакать. Я думаю, если бы я смогла как-то помочь...", - рассказала трогательную историю Ульянова.
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