Известная блогерша Даша Ульянова ответила на интересные вопросы поклонников, а также показала много личных фото.

Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая и победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Ульянова решила показать разные кадры, сделанные за последнее время, а также ответила на интересные вопросы своих фанатов. Не обошлось и без личных и довольно интересных тем.

Так, сначала Даше пришлось подтвердить, что она действительно не делала себе грудь и не думает пока об этом. Также она подметила, что сейчас живет сама – данная тема не раз всплывала у нее в вопросах в Инстаграм.

«Как справляешься с завистниками?» - спрашивают у Даши.

Она ответила: «Никак, они были, есть и будут. Я занимаюсь своими делами и никак не реагирую».

«Что для тебя ухоженность девушки?». Даша подметила: это состояние кожи, волос и общая ухоженность девушки.

Как можно заметить, Даша часто радует свою огромную аудиторию в Instagram яркими фото и видео из жизни. На фотографии Даша запечатлена в интересной локации, которая напоминает художественную мастерскую.

Ульянова не подписала свою фотографию, зато поклонники тут же принялись комментировать снимок, засыпая ее комплиментами. Некоторые пользователи начали спрашивать у Даши, сделала ли она себе грудь.

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