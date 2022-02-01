36-летняя популярная модель и певица Даша Астафьева показала любимых животных и рассказала, что для нее значит завести питомца - в Сети артистку поддержали.

Даша Астафьева завела себе двух собак породы сиба-ину - мальчика Чичи и девочку Луну, передает Politeka.net. Звезда души не чает в своих любимцах.

В новом посте модель рассказала, что для нее значит завести собаку.

"Ты заводишь не собаку.



Ты заводишь дружбу, нежность и смешные уши. Ты заводишь объятия, поцелуи в нос и украденное печенье. Ты заводишь прогулки, долгожданные встречи, лапы на одеяле и много смеха", - написала артистка, подкрепив фото в толстовке и со своими любимцами.

По словам звезды собаки учат людей человечности и становиться лучше. Даша Астафьева запустила мерч с изображением своих песиков на кофте.

За два часа публикация собрала почти 7000 лайков и много комментариев.

"Боже, эти лапки «под себя» у Чичи😭💔", "Красотки все три😍", "Самая красивая Даша ❤️❤️❤️❤️❤️", "У меня тоже шиба❤️обожаю", "Даша ❤️ фото… сплошное наслаждение….🥰", "Класс❤️они прекрасны! Мерч очень зачётный🔥", "Даша, фотки просто Агонь!!!. Люблю собак). Ну а хозяйка у них просто супер😍😍😍", - написали пользователи Сети.

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