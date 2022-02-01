Победительница романтического реалити "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан рассказала, как быстро убрать жировые отложения.

Как пишет Politeka.net, блогерша Анна Богдан, которая после победы в проекте «Холостяк» строит отношения с его главным героем украинским предпринимателем Михаилом Заливако, рассказала о бьюти процедуре в stories Instagram.

Анна Богдан красовалась в синем купальнике перед зеркалом, отмети. что приехала на очередной сеанс эндосферы. И пообещала вскоре похвастаться результатом.

Анна Богдан рассказала, для чего прибегла к такой процедуре, и поделилась кадрами сеанса.

«Эндосфера помогает убрать жировые отложения, избавиться от лишних килограммов. Процедура обеспечит быструю подтяжку кожного покрова после резкого похудения. Эндосфера – это прекрасный способ забыть о боли в мышцах после интенсивных нагрузок», - уверяет избранница «Холостяка» Заливако.

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