Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша и победительница реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан часто радует поклонников яркими фото и видео из свой насыщенной жизни. Так, в этот раз красотка записала сторис, стоя в киевской пробке и рассказала о своем весеннем настроении.
В ролике Анна запечатлела себя в машине, видно, что она пристегнута ремнем безопасности. Перед камерой блогерша появилась в уютной теплой шубе, из-за которой выглядывает яркий розовый гольф. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице легкий макияж и сияющая улыбка.
В видео Богдан рассказала о своем настроении и о том, как мечтает о весне: "Всем привет. Пока стою в сумасшедшей пробке, решила записать сторис. Сказать, что сегодня какое-то такое весеннее настроение. Дело ближется к весне, уже остался месяц. Так что конечно, конечно, уже хочется тепла".
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Напомним, Победительница "Холостяка" Анна Богдан пожаловалась на важный недостаток Заливако: "Страшно не любит...".
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