Победительница одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан, где главным героем был Михаил Заливако, поделилась с поклонниками новой фотографией.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram украинская модель и турагент Анна Богдан, которая стала избранницей Михаила Заливако на реалити-шоу "Холостяк", часто делится с поклонниками красивыми фото и видео.

На этот раз Богдан показала новую фотографию. Избранница "Холостяка" предстала перед камерами с идеальным макияжем и укладкой. Образ дополнила длинными серьгами.

"Да здравствуют живые фото, и конец визуалу!



Всем большое спасибо 🙏

Ваша точка зрения для меня была очень важна ❤️



P.S. В этот раз не в халате, не с полотенцем на голове и не с маской на лице, но обещаю, такое фото на заказ Миши будет!",- заявила Анна Богдан.

Поклонники сделали много комплиментов.

"Ваууу😍 шикарно выглядите 🔥 ", "Такие нежные черты лица 😍 ", "Красота спасет мир ❤️ ", "Невероятно красивое фото!!!!Очень идет прическа 😍 ", "Красавица! А волосы шикарны в любой прическе 🔥❤️👏 ", "Похожа на этом фото на Седакову", "Красивая, но на себя не похожа 😊 когда естественная, тогда 🔥❤️ ", "Красивая, но не похожа на себя на этом фото)"- написали в сети.

Были и такие, кому образ Анни Богдан не понравился: "У меня на стенах в комнате меньше штукатурки, а как же природная и естественная красота, это же сейчас модно. минимум косметики ", "Опять портрет со штукатуркой".

Ранее Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" из Заливако Анна Богдан заговорила о "тревожном чемодане": "Хочется жить...".

Напомним, что экс-"Холостяк" Заливако подколол Анну Богдан в ресторане из-за прически: "Ананас".

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан заговорила о свадебном путешествии: место уже выбрано.