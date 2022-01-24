Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram известная украинская певица, одна из судей шоу "Співають всі" Анастасия Приходько призналась поклонникам, что уже начала делать уколы красоты.
"Все-таки 35 и пора начинать бороться с моими морщинками и вторым подбородком", - написала Приходько.
Певица призналась, что уколола препарат в подбородок, лоб, делала уголки и "гусиную лапку".
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Жена "Холостяка" Добрынина вызверилась на украинцев и хвастнула богатствами: "Сидите дальше дома, бойтесь"
Данилко в образе Сердючки разделил украинцев репертуаром на "Дизель шоу": "Блин, зачем так...."
Сын знаменитой актрисы решил уйти из жизни после своего дня рождения: "Наша семья опустошена"
"Что нам делать, помогите!": женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии
Приходько отметила, что она серьезно решила бороться со вторым подбородком, поэтому кроме инъекций красоты собирается сесть на диету, чтобы немного похудеть.
Также судья "Співають всі" призналась, что боится уколов в лицо, но, к счастью, все прошло хорошо.
Кроме этого, певица решила посоветоваться с поклонниками и спросила, делать ли ей коррекцию губ.
Ранее Politeka сообщала, что судью "Співають всі" Приходько спутали с известной певицей: "откуда здесь Надя Мейхер?".
Напомним, что судья "Співають всі" Приходько показала дочь от первого мужа-предателя: "Ты меня от многого спасла...".
Также Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько тронула кадром со свекровью, которую очень любит: "Пойду слезки счастья вытру, и...".