Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая была одной из судей шоу "Співають всі", честно призналась, что начала делать уколы красоты и показала, как теперь выглядит.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram известная украинская певица, одна из судей шоу "Співають всі" Анастасия Приходько призналась поклонникам, что уже начала делать уколы красоты.

"Все-таки 35 и пора начинать бороться с моими морщинками и вторым подбородком", - написала Приходько.

Певица призналась, что уколола препарат в подбородок, лоб, делала уголки и "гусиную лапку".

Приходько отметила, что она серьезно решила бороться со вторым подбородком, поэтому кроме инъекций красоты собирается сесть на диету, чтобы немного похудеть.

Также судья "Співають всі" призналась, что боится уколов в лицо, но, к счастью, все прошло хорошо.

Кроме этого, певица решила посоветоваться с поклонниками и спросила, делать ли ей коррекцию губ.

Ранее Politeka сообщала, что судью "Співають всі" Приходько спутали с известной певицей: "откуда здесь Надя Мейхер?".

Напомним, что судья "Співають всі" Приходько показала дочь от первого мужа-предателя: "Ты меня от многого спасла...".

Также Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько тронула кадром со свекровью, которую очень любит: "Пойду слезки счастья вытру, и...".