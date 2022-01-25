Судья "Співають всі" и певица Анастасия Приходько, которая была участницей конкурса "Евровидение", восхитила новым фото.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная певица, одна из судей шоу "Співають всі" Анастасия Приходько показала новое фото, которое вызвало бурную реакцию.

Отметим накануне 35-летняя Анастасия Приходько призналась, что решилась на уколы красоты, отметив, что к подобным процедурам прибегла впервые. Певица призналась, что уколола липолитик (препарат, который обеспечивает расщепление жировых клеток) в подбородок, также делала уколы в лоб, делала уголки и "гусиную лапку".

В новом посте Анастасия Приходько показала свое лицо крупным планом.

«Ты у себя должна быть на первом месте♥, а потом уже все остальные», - написала артистка.

Анастасию Приходько засыпали комплиментами.

«Очень красивая🔥 Аж дух захватило! Супер фото», «Вы очень красивая», «Очень красивая», «Эффектная 🔥❤ очень», "Восхитительная" - пишут в комментариях.

В новом посте Анастасия Приходько показала свое лицо крупным планом.

Отметим, Анастасия Приходько решила не полагаться во всем на косметические процедуры, она также решила сесть на диету, чтобы улучшить результат.

Ранее Politeka сообщала, что судью "Співають всі" Приходько спутали с известной певицей: "откуда здесь Надя Мейхер?".

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