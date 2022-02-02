Как пишет Politeka.net, ровно семь лет назад, рано утром 2 февраля 2015 года, лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко (Кузьма) разбился в аварии под селом Лозоватка Днепропетровской области.
Демин решил почтить память музыканта, опубликовав в своем Инстаграм отрывок одного из последних интервью Кузьмы для радиостанции «Люкс ФМ». На кадрах можно увидеть, как покойный артист с юмором отвечает на короткие вопросы журналистки:
- Андрей, что тебе больше нравится: утро или вечер?
- Обед.
- Когда ты в последний раз матюкался?
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- Две секунды назад.
- Когда ты в последний раз пукнул в людном месте?
- Позавчера.
- Сколько у тебя сейчас денег с собой?
- 15 гривен.
- Когда ты в последний раз напивался?
- Две секунды назад.
- Что в последний раз ты украл из отеля?
- Телефон.
- За какую сумму ты переспал бы с парнем?
- Семьсот.
Интервью заканчивается задорным смехом Кузьмы и ведущих.
«Это было всегда ржачно! А потом 02. 02. 2015…», - подписал ностальгические кадры Демин.
"Светлая память. Это человек с большой буквы", "Навсегда в наших сердцах", "Чувак, не хватает тебя", "Жаль, что лучшие уходят так рано", - пишут украинцы.
Напомним, Билык приснился пророческий сон о трагедии с Кузьмой Скрябиным.
Как сообщала Politeka, звезда "Голосу країни" Нитич поделилась своим счастьем, вспомнив о Кузьме Скрябине.
Также Politeka писала, что Козловский рассказал, как Могилевская и Кузьма Скрябин решили его судьбу.