В годовщину смерти Кузьмы Скрябина известный украинский радиоведущий Слава Демин поделился редкими кадрами одного из последних интервью знаменитого музыканта.

Как пишет Politeka.net, ровно семь лет назад, рано утром 2 февраля 2015 года, лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко (Кузьма) разбился в аварии под селом Лозоватка Днепропетровской области.

Демин решил почтить память музыканта, опубликовав в своем Инстаграм отрывок одного из последних интервью Кузьмы для радиостанции «Люкс ФМ». На кадрах можно увидеть, как покойный артист с юмором отвечает на короткие вопросы журналистки:

- Андрей, что тебе больше нравится: утро или вечер?

- Обед.

- Когда ты в последний раз матюкался?

- Две секунды назад.

- Когда ты в последний раз пукнул в людном месте?

- Позавчера.

- Сколько у тебя сейчас денег с собой?

- 15 гривен.

- Когда ты в последний раз напивался?

- Две секунды назад.

- Что в последний раз ты украл из отеля?

- Телефон.

- За какую сумму ты переспал бы с парнем?

- Семьсот.

Интервью заканчивается задорным смехом Кузьмы и ведущих.

«Это было всегда ржачно! А потом 02. 02. 2015…», - подписал ностальгические кадры Демин.

"Светлая память. Это человек с большой буквы", "Навсегда в наших сердцах", "Чувак, не хватает тебя", "Жаль, что лучшие уходят так рано", - пишут украинцы.

Напомним, Билык приснился пророческий сон о трагедии с Кузьмой Скрябиным.

Как сообщала Politeka, звезда "Голосу країни" Нитич поделилась своим счастьем, вспомнив о Кузьме Скрябине.

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