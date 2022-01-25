Известная украинская певица Ирина Билык пришла на шоу "Мой секрет", которое на телеканале "СТБ" ведет Маша Ефросинина, и рассказала много интересного о своей жизни.

Как сообщает Politeka.net, 51-летняя Народная артистка Украины, популярная певица Ирина Билык решилась принять участие в телепрограмме "Мой секрет" на "СТБ" и рассказала ведущей Маше Ефросининой много интересного из своей жизни.

Так, Билык разговорилась о своем покойном друге, популярном украинском исполнителе и общественном деятеле Кузьме Скрябине (Андрей Кузьменко), который погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе. Ирина Билык отметила, что накануне трагедии они с Кузьмой договаривались о совместном выступлении на ее сольном концерте, а потом ей приснился тревожный сон.

"Был сон перед гибелью Скрябина. Он погиб в понедельник, но я с ним разговаривала в субботу. Это была подготовка к моему сольному концерту во дворце "Украина". Он сказал, что едет на гастроли, еще один город остался, и что он готов выйти со мной на сцену... Когда уже приснилась эта белая занавеска с мухами черными, то такая тревога как-то была. А уже через час-два сказали, что его нет. Я поняла, что этот сон был именно о нем. Я рыдала не то, чтобы за другом... За братом. Единственное, что меня очень обидело, я впервые об этом говорю, что Славка Вакарчук, когда это произошло, сразу схватил нашу песню и побежал в студию писать и петь", - сказала Билык.

По ее словам, на концерте-памяти через 40 дней после гибели Кузьмы Вакарчук заявил, что хочет петь песню "Мовчати" (ее исполняла Билык с Кузьмой) и у них возник из-за этого конфликт.

Заметим, что многие фанты не верят, что Кузьма погиб, ведь он хорошо умел водить машину. Некоторые думают, что это было спланированное убийство из-за его политических высказываний.

Напомним, что в прошлом году на концерте ко Дню Независимости Украины выступила группа "Скрябин". Также специально для концерта создали голограмму покойного лидера группы Андрея Кузьменко.

Ранее Politeka сообщала, что звезда "Голосу країни" Нитич поделилась своим счастьем, вспомнив о Кузьме Скрябине: "Боже, какой это кайф...".

Напомним, что "Голос країни-12", красотка-брюнетка отказала Потапу ради Вакарчука: "Думаю, победит".

Также Politeka писала, что Билык рассказала Ефросининой, что делала со своим лицом и почему ее жалел президент: "Коллеги надо мной издевались".