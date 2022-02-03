Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица. Звезда у себя в Инстаграм призналась, что заболела омикроном, который дал осложнения.
"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон…
Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений", - рассказал звезда.
А внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая проживает и учится в США, в это время показала новый образ в своих сторис. Звезда стояла в черном костюме перед зеркалом, показывая новый лук.
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"Дни на съемках", - подписала кадры в сторис Соня.
А до этого Евдокименко показала, как начинается у нее утро. Звезда сняла своих собак, которые лежали на диване.
"Доброе утро", - подписала сторис у себя в Инстаграм Соня.
Напомним, внучка Софии Ротару показала роскошные кадры с новой черно-белой фотоссесии
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