Внучка Софии Ротару, которая рассказала о своей болезни и осложнениях, Соня Евдокименко, появилась в черном образе.

Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица. Звезда у себя в Инстаграм призналась, что заболела омикроном, который дал осложнения.

"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон…

Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений", - рассказал звезда.

А внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая проживает и учится в США, в это время показала новый образ в своих сторис. Звезда стояла в черном костюме перед зеркалом, показывая новый лук.

"Дни на съемках", - подписала кадры в сторис Соня.

А до этого Евдокименко показала, как начинается у нее утро. Звезда сняла своих собак, которые лежали на диване.

"Доброе утро", - подписала сторис у себя в Инстаграм Соня.

Напомним, внучка Софии Ротару показала роскошные кадры с новой черно-белой фотоссесии

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