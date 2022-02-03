Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале кулинарного шоу "Мастер Шеф. Битва сезонов" опубликовали короткий фрагмент одного из эфиров программы, в котором участник Павел Серветник отчитал своих соперников (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, сначала парня не устроило то, что его коллеги по кухне за час не приготовили ничего, тогда как он вертелся, как белка в колесе.

"Я как булка в колесе крутился. Это все дело у меня заняло, плюс-минус, там час. Я, когда поднял голову, у меня возник жесткий вопрос. "Вы можете доделать что-то вдвоем, взять, сделать и поставить тарелку, потом второе?". Они готовили крокеты и котлеты, все, больше ничего не делали. Два блюда, а прошел час, у них не было готово", - поделился своими эмоциями участник.

Затем Серветник обматерил соперников за неправильное использование шокера для заморозки продуктов.

"Я подхожу, открываю шокер и просто, ну… резонанс максимальный. Беру, открываю, там мусс, мясо, рыба, мусс, десерт, крокелен. Как будто все умственно отсталые. Оно не замораживается, потому что циркуляции воздуха нет между формами. Я открываю нижний шокер, а он тупо пустой", - высказался Павел.

Напомним, На "Мастер Шеф. Битва сезонов" определились любимцы, кому пророчат место в финале: "Конкуренция растет".

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