Известный бизнесмен и финалист шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной рассказал, какие есть плюсы после его участия в проекте.

Как передает Politeka.net, бизнесмен Алексей Тригубенко уже год, как стал медийной личностью на просторах социальных сетей. Это случилось благодаря его участию в проекте "Холостячка", где в финале он был отвергнут Ксенией Мишиной. На этот раз он пришел на интервью к Василию Хмельницкому, где рассказал о своей истории на "Холостячке". Алексей Тригубенко раскрыл, какие плюсы для него были после финала шоу.

"Это помогает мне, с одной стороны публичность мне помогает одержать больше доверия. Ты приходишь на встречу и тебя уже кто-то как-то где-то видел, как будто уже знакомый. Легче наладить коммуникацию", — рассказал Алексей Тригубенко.

Напомним, недавно бизнесмен рассказал, кто сейчас о нём заботится. Ею оказалась "Тётя Наташа", которая помогает ему с уборкой квартиры. А есть он предпочитает из ресторана. На данный момент у Тригубенко нет избранницы.

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